Latina controllava la sua vita e la pedinava | arrestato l’ex compagno

La Polizia di Latina ha arrestato un uomo, classe 1988, con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un’ordinanza di arresti domiciliari, dopo che l’indagato aveva controllato e pedinato la vittima. L’intervento mira a tutelare la sicurezza e la serenità della donna, garantendo il rispetto delle normative in materia di tutela delle persone.

Latina, 3 gennaio 2026 – La Polizia di Stato di Latina, nella giornata di ieri, ha eseguito un'ordinanza di sottoposizione agli a rresti domiciliari nei confronti di un uomo, classe 88 residente a Latina, gravemente indiziato del reato di atti persecutori ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina, scaturisce da una complessa attività di indagine che ha consentito di ricostruire una serie di condotte reiterate, caratterizzate da minacce, molestie, atteggiamenti vessatori e comportamenti persecutori posti in essere nei confronti dell'ex compagna, tali da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e timore per la propria incolumità.

