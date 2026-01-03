L' Atalanta fa lo sgambetto alla Roma Scalvini rende amaro il ritorno del Gasp

L'Atalanta ha ottenuto una vittoria contro la Roma con il gol di Scalvini al 12' del primo tempo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, evidenziando una prestazione solida della squadra bergamasca. Scalvini ha segnato un gol importante, mentre la Roma non è riuscita a pareggiare, rendendo il ritorno di Gasperini più complicato per i giallorossi.

ATALANTA-ROMA 1-0 MARCATORE: 12'pt Scalvini. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Scalvini 7 (14'st Hien 6), Djimsiti 7.5, Kolasinac 6.5 (26'pt Ahanor 6.5); Zappacosta 6.5, De Roon 6.5, Ederson 7 (27'st Maldini 6), Bernasconi 6.5; De Ketelaere 6.5, Zalewski 7 (14'st Musah 6); Scamacca 6.5 (27'st Krstovic 6). In panchina: Rossi, Sportiello, Sulemana, Pasalic, Samardzic, Brescianini. Allenatore: Palladino. 🔗 Leggi su Feedpress.me

