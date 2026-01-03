L' assessora Marinelli si dimette | Scelta assunta per senso di responsabilità

Da brindisireport.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assessora al Bilancio Eleonora Marinelli ha annunciato le proprie dimissioni nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026. Nella nota ufficiale, Marinelli ha spiegato che la decisione è stata presa per senso di responsabilità. La sua scelta si inserisce nel percorso di confronto e riflessione sulla gestione amministrativa in corso, nel rispetto delle proprie convinzioni e delle esigenze della città.

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'assessora al Bilancio Eleonora Marinelli, nota con la quale annuncia le proprie dimissioni rassegnate nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026. Il sindaco Antonello Denuzzo, dopo una crisi di maggioranza, nelle prossime ore potrebbe annunciare un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

l assessora marinelli si dimette scelta assunta per senso di responsabilit224

© Brindisireport.it - L'assessora Marinelli si dimette: "Scelta assunta per senso di responsabilità"

Leggi anche: Sindaco di Crotone si dimette dopo l’aggressione al consigliere: “Compio un passo indietro per senso di responsabilità”

Leggi anche: Si dimette l’assessora Monguzzi: "Ormai non riuscivo più a lavorare"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

L'assessora Marinelli si dimette: Scelta assunta per senso di responsabilità.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.