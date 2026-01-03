L' assessora Marinelli si dimette | Scelta assunta per senso di responsabilità
L'assessora al Bilancio Eleonora Marinelli ha annunciato le proprie dimissioni nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026. Nella nota ufficiale, Marinelli ha spiegato che la decisione è stata presa per senso di responsabilità. La sua scelta si inserisce nel percorso di confronto e riflessione sulla gestione amministrativa in corso, nel rispetto delle proprie convinzioni e delle esigenze della città.
Riceviamo e pubblichiamo una nota dell'assessora al Bilancio Eleonora Marinelli, nota con la quale annuncia le proprie dimissioni rassegnate nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026. Il sindaco Antonello Denuzzo, dopo una crisi di maggioranza, nelle prossime ore potrebbe annunciare un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
