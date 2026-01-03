L' assessora Marinelli si dimette | Scelta assunta per senso di responsabilità

L'assessora al Bilancio Eleonora Marinelli ha annunciato le proprie dimissioni nella serata di ieri, venerdì 2 gennaio 2026. Nella nota ufficiale, Marinelli ha spiegato che la decisione è stata presa per senso di responsabilità. La sua scelta si inserisce nel percorso di confronto e riflessione sulla gestione amministrativa in corso, nel rispetto delle proprie convinzioni e delle esigenze della città.

