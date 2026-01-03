L’antenato dell’uomo camminava 7 milioni di anni fa la scoperta che sposta i primi passi

Da ildifforme.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti scoperte scientifiche confermano che i primi passi dell’uomo risalgono a circa sette milioni di anni fa. Secondo uno studio pubblicato su ‘Science Advances’ e riportato dal ‘Washington Post’, le evidenze fossili e genetiche indicano un’origine molto più antica rispetto a quanto si pensava. Questa scoperta contribuisce a comprendere meglio l’evoluzione umana e il percorso evolutivo dei nostri antenati.

(Adnkronos) – I primi passi dell’uomo? Già sette milioni di anni fa. A sostenerlo, secondo quanto riferisce il ‘Washington Post’, è uno studio pubblicato su ‘Science Advances’. “Più di due decenni fa – scrive il quotidiano Usa – gli scienziati impegnati in scavi nell’Africa centrale hanno portato alla luce dei resti vecchi di 7 milioni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

l8217antenato dell8217uomo camminava 7 milioni di anni fa la scoperta che sposta i primi passi

© Ildifforme.it - L’antenato dell’uomo camminava 7 milioni di anni fa, la scoperta che sposta i primi passi

Leggi anche: Quel fuoco di 400 mila anni fa che riscrive la storia dell’uomo, la rivoluzionaria scoperta a nord di Londra

Leggi anche: Quel piede misterioso era di un altro nostro lontano parente: ecco chi camminava accanto a Lucy oltre 3 milioni di anni fa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.