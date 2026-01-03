L’antenato dell’uomo camminava 7 milioni di anni fa la scoperta che sposta i primi passi
Le recenti scoperte scientifiche confermano che i primi passi dell’uomo risalgono a circa sette milioni di anni fa. Secondo uno studio pubblicato su ‘Science Advances’ e riportato dal ‘Washington Post’, le evidenze fossili e genetiche indicano un’origine molto più antica rispetto a quanto si pensava. Questa scoperta contribuisce a comprendere meglio l’evoluzione umana e il percorso evolutivo dei nostri antenati.
