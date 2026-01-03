Un'importante vincita si è verificata a Benevento, dove un giocatore ha ottenuto 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci acquistato presso i Tabacchi Fratelli Collarile in via Enrico Cocchia. L’episodio segnala un inizio d’anno con una vincita significativa, sottolineando il ruolo dei punti vendita locali nel settore del gioco. Un episodio che testimonia come la fortuna possa sorridere anche nelle attività quotidiane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di fortuna in città dove un giocatore ha vinto 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci da 25 euro acquistato presso i Tabacchi Fratelli Collarile, in via Enrico Cocchia. Decisivo il numero 42, sotto il quale si nascondeva il premio da 50mila euro. L’identità del vincitore resta al momento sconosciuta. Non è la prima volta che la città di Benevento festeggia vincite importanti grazie ai Gratta e Vinci: questa volta però il premio da 50.000 euro rappresenta un vero colpo di fortuna che difficilmente passerà inosservato. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’anno parte col botto: maxi vincita in una tabaccheria di Benevento

Leggi anche: Investite 4 euro, arriva una vincita a cinque cifre alla tabaccheria fortunata col 10 e Lotto. "Aiuterò un'amica in difficoltà"

Leggi anche: SuperEnalotto, centrata una vincita di oltre 10mila euro in una tabaccheria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il nuovo anno parte alla grande: sfoglia subito il catalogo e scopri tutte le promo pensate per te questo mese. Con oltre 250 negozi in tutta Italia, ovunque ti porti il lavoro troverai sempre uno store Würth a due passi da te! Sfoglia la brochure qui w-th.it/Offert - facebook.com facebook

Da qualche anno venivo contattata telefonicamente da una società di recupero crediti che lamentava 5000€ di debito da parte mia per una finanziaria mai pagata. Ora, io di finanziarie in vita mia non ne ho mai chieste perché ho la fobia delle rate e non ho mai x.com