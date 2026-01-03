L’anno parte col botto | maxi vincita in una tabaccheria di Benevento

Da anteprima24.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'importante vincita si è verificata a Benevento, dove un giocatore ha ottenuto 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci acquistato presso i Tabacchi Fratelli Collarile in via Enrico Cocchia. L’episodio segnala un inizio d’anno con una vincita significativa, sottolineando il ruolo dei punti vendita locali nel settore del gioco. Un episodio che testimonia come la fortuna possa sorridere anche nelle attività quotidiane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpo di fortuna in città dove un giocatore ha vinto 50.000 euro grazie a un Gratta e Vinci da 25 euro acquistato presso i Tabacchi Fratelli Collarile, in via Enrico Cocchia. Decisivo il numero 42, sotto il quale si nascondeva il premio da 50mila euro. L’identità del vincitore resta al momento sconosciuta. Non è la prima volta che la città di Benevento festeggia vincite importanti grazie ai Gratta e Vinci: questa volta però il premio da 50.000 euro rappresenta un vero colpo di fortuna che difficilmente passerà inosservato.   L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

l8217anno parte col botto maxi vincita in una tabaccheria di benevento

© Anteprima24.it - L’anno parte col botto: maxi vincita in una tabaccheria di Benevento

Leggi anche: Investite 4 euro, arriva una vincita a cinque cifre alla tabaccheria fortunata col 10 e Lotto. "Aiuterò un'amica in difficoltà"

Leggi anche: SuperEnalotto, centrata una vincita di oltre 10mila euro in una tabaccheria

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.