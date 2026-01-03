Lang non è in vendita | servono offerte top per gennaio

Lang non è attualmente in vendita e il Napoli non ha intenzione di cederlo a breve. Per gennaio, la società cerca offerte competitive qualora decidessero di aprire a eventuali trattative. La situazione rimane stabile, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza pressioni o decisioni affrettate.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.