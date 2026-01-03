Lang non è in vendita | servono offerte top per gennaio
Lang non è attualmente in vendita e il Napoli non ha intenzione di cederlo a breve. Per gennaio, la società cerca offerte competitive qualora decidessero di aprire a eventuali trattative. La situazione rimane stabile, con l’obiettivo di rafforzare la rosa senza pressioni o decisioni affrettate.
Il Napoli non ha fretta e, almeno per ora, non apre alla cessione di Noa . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Iliad lancia TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS, offerte piene di giga anche in roaming
Leggi anche: Vendita Warner Bros. Discovery: presentate tre offerte ufficiali
Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.
Mercoledì 31 Dicembre i nostri punti vendita sono APERTI DALLE 10:00 ALLE 13:00 Approfitta dell'ultima apertura straordinaria dei nostri punti vendita per usufruire della nostra PROMO DI DICEMBRE: https://urly.it/31d27w Regala la Gift Card di - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.