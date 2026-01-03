Noa Lang, calciatore di origine olandese, continua a rappresentare un’incognita nel panorama napoletano. Nonostante le poche apparizioni sul campo, il suo ruolo e il suo impatto restano ancora da definire, mentre le voci sulle sue possibili destinazioni e coinvolgimenti si susseguono. La sua presenza a Napoli suscita curiosità, ma i dettagli sulla sua esperienza nel club partenopeo sono ancora limitati.

Noa Lang, le sirene turche e una dimensione napoletana che resta ancora balbettante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport, con Antonio Giordano che traccia un bilancio di questi mesi dell’olandese a Napoli. Mesi in cui l’ex Psv non ha lasciato il segno, nemmeno dopo la rivoluzione di Bologna che lo ha riportato titolare al fianco di Neres. È durato qualche partita. Scrive la Gazzetta: C’è Noa Lang, che ha agenti vivaci e un senso di pre­ca­rietà che si rico­min­cia ad avver­tire: dopo il 6-2 di Ein­d­ho­ven, in quel momento in cui – liberi tutti – fu pos­si­bile libe­rarsi davanti a micro­foni fami­liari, l’olan­de­sino la buttò lì («Ho par­lato una sola volta con Conte») e mise un ditone nella piaga della scon­fitta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lang a Napoli è ancora un’inco­gnita, di lui s’è visto poco, quasi niente (Gazzetta)

