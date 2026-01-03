Lame e logiche da ‘Arancia Meccanica’ | basta con la favola dell’isola felice

Basta con l’illusione di un Benevento perfetta e isolata. La realtà urbana è fatta di sfide e complessità come in ogni altra città. In questo articolo approfondiamo i problemi e le dinamiche di Benevento, smettendo di idealizzarla e affrontando con obiettività le sue questioni principali. Un’analisi senza filtri per capire meglio il contesto locale e le sue prospettive future.

Tempo di lettura: 2 minuti Non c'è più da nascondere la testa sotto la sabbia. Benevento non è una città diversa dalle altre, la storia dell'isola felice è stantia e fuori moda. Le risse tra giovani, la lame che spuntano, le aggressioni in stile 'Arancia Meccanica', stanno diventando una triste realtà anche nel capoluogo sannita. E la cosa che preoccupa è l'età media che si abbassa sempre di più. Lo spirito emulativo domina, la logica del branco è diventata quella comune e ogni questione si risolve solo se resta qualcuno per terra. Tempi diversi e la deriva che diventa peggiore. In tempi andati c'era lo screzio, poteva volare qualche colpo, finiva lì.

