L’Akragas rialza la testa vittoria in trasferta contro il Pro Ragusa
L’Akragas torna alla vittoria con un risultato positivo in trasferta contro il Pro Ragusa, segnando un passo importante dopo la sconfitta nel girone di andata. La squadra dimostra crescita e determinazione, riportando fiducia nel cammino stagionale. La partita evidenzia l’impegno e la volontà di riprendersi, offrendo un segnale di ripresa per il proseguimento del campionato.
Dopo il pesante stop che aveva chiuso il girone di andata, l’Akragas ritrova il sorriso vincendo in trasferta contro il Pro Ragusa. Il vantaggio arriva al 38’ del primo tempo con King, poi nella ripresa, al 23’, Ten Lopez chiude i conti e consegna tre punti preziosi ai biancazzurri.Un inizio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
