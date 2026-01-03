L’agente del calciatore chiama il Napoli | Vogliamo parlarne colpo già a gennaio?

L’agente di Armand Laurienté ha contattato il Napoli, manifestando interesse a discutere di una possibile collaborazione. La questione, che ha suscitato alcune speculazioni, si inserisce nelle dinamiche di mercato già avviate a gennaio. Tuttavia, fonti vicine alle parti chiariscono che al momento non ci sono conferme ufficiali o piani definitivi, lasciando aperte diverse possibilità per il futuro del calciatore.

Il nome di Armand Laurienté continua a circolare nelle voci di mercato, ma arrivano parole nette a fare chiarezza. A Stile TV, nel corso della trasmissione " Salite sulla giostra ", è intervenuto Roberto Meloni, agente dell'esterno del Sassuolo. Il procuratore ha commentato le indiscrezioni su un possibile asse con il Napoli. Dichiarazioni dirette, che raccontano ambizioni legittime ma anche una situazione concreta, lontana da trattative reali. Possibilità già a gennaio per Laurienté?. Secondo l'agente, il Sassuolo non ha intenzione di liberarsi dei suoi elementi chiave, anche se il mercato resta imprevedibile.

