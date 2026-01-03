Secondo un’analisi del Financial Times, il compenso totale di Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, supera di oltre il 50% quanto dichiarato ufficialmente dall’istituto. Con uno stipendio annuo di circa 726.000 euro, quasi quattro volte quello di Powell, la sua retribuzione si colloca tra le più alte nel settore finanziario internazionale. Questo dato solleva interrogativi sulla trasparenza e sulle differenze di remunerazione a livello globale.

Secondo un’analisi del Financial Times, il compenso totale della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, supera di oltre il 50% quanto dichiarato ufficialmente dall’istituto. Nel 2024, infatti, Lagarde ha percepito circa 726.000 euro, con un incremento del 56% rispetto allo stipendio base di 466.000 euro comunicato nel rapporto annuale della Bce. Il calcolo del giornale mette in evidenza un divario impressionante con il presidente della Federal Reserve statunitense, Jay Powell, il cui stipendio è stabilito dalla legge federale e attualmente ammonta a 203.000 dollari (circa 172. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lagarde, stipendio da record: 726.000 euro annui, quasi quattro volte Powell

Leggi anche: Gli stipendi d’oro di Lagarde: prende quattro volte più di Powell ma non lo dice…

Leggi anche: Lagarde esagerata. Si alza lo stipendio e ora guadagna quattro volte più del presidente Fed

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ft, 'lo stipendio di Lagarde è quattro volte quello di Powell' - Ciò significa che Lagarde guadagna quasi quattro volte di più del presidente della Federal Reserve statunitense, Jay Powell, il cui stipendio è stabilito dalla legge federale statunitense e ... msn.com