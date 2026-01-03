L' aeroporto è la nuova passerella e le star coreane lo sanno benissimo Ecco i loro look più glamour al gate
Gli aeroporti sono diventati il luogo ideale per le star coreane di esprimere il proprio stile, combinando eleganza e praticità. Nei terminal più frequentati del mondo, i loro outfit catturano l’attenzione per cura e raffinatezza, riflettendo le tendenze moda più aggiornate. Questo articolo presenta alcune delle scelte di look più rappresentative delle celebrità coreane al gate, evidenziando come il viaggio si trasformi in un’occasione di stile.
Nei trafficati terminal degli aeroporti più attivi del mondo le star coreane si mostrano sempre all'avanguardia, soprattutto quando si tratta di look. Grazie a questi globetrotter alla moda, la sala partenze è diventata una passerella personale, vetrina ghiotta per le fashion addicted sempre in cerca di idee di stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
