Ladri e stupratori pusher e rapinatori | 17 sono stati espulsi da Brescia

La Questura di Brescia continua a intensificare i controlli straordinari contro l’immigrazione clandestina e la criminalità, anche in prossimità delle festività di fine anno. Recentemente, sono stati espulsi 17 soggetti coinvolti in attività criminali quali furti, violenze e spaccio. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità locale, attraverso un monitoraggio costante e interventi mirati.

Proseguono anche a ridosso delle festività di fine anno i controlli straordinari messi in campo dalla Questura di Brescia per il contrasto all’immigrazione clandestina e alla criminalità diffusa. Il bilancio delle ultime settimane parla di 17 cittadini stranieri irregolari, tutti pregiudicati. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Ladri e stupratori, pusher e rapinatori: 17 sono stati espulsi da Brescia Leggi anche: Stupratori e ladri, picchiatori e pusher, maniaci e rapinatori: se ne stavano a Brescia Leggi anche: Stupratori e ladri, picchiatori e pusher, maniaci e rapinatori: se ne stavano a Brescia La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Preso il killer che uccise a mazzate il padrone di casa durante un furto. Mita Medici. . Ma la polizia, in generale e ovunque sia, perché non se la prende con la stessa foga con ladri, stupratori, assassini, truffatori di Stato e non, trafficanti di droga, spacciatori, sfruttatori dei più deboli!! Perché, perché, perché - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.