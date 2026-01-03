Ladri di metalli senza scrupoli depredato il quarto cimitero in pochi giorni

Nel cimitero di San Donaci si registrano danni significativi a causa di un’ondata di furti di metalli, che ha colpito il quarto sito in pochi giorni. Durante la notte tra ieri e oggi, ladri senza scrupoli hanno danneggiato lapidi, rovesciato fiori e spezzato pezzi di marmo. Un episodio che oltre ai costi economici, provoca un grave disagio alla comunità locale.

