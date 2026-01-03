Ladri di metalli senza scrupoli depredato il quarto cimitero in pochi giorni
Nel cimitero di San Donaci si registrano danni significativi a causa di un’ondata di furti di metalli, che ha colpito il quarto sito in pochi giorni. Durante la notte tra ieri e oggi, ladri senza scrupoli hanno danneggiato lapidi, rovesciato fiori e spezzato pezzi di marmo. Un episodio che oltre ai costi economici, provoca un grave disagio alla comunità locale.
SAN DONACI - Mazzi di fiori e pezzi di marmo per terra, lapidi spaccate. I danni non si contano, e non sono solo economici, al cimitero di San Donaci, visitato nella notte tra ieri e oggi, sabato 3 gennaio, dai ladri di metalli. Si tratta del quarto camposanto saccheggiato nell'arco di due. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
