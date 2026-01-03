L’addio al ‘professor Zichiccheri’ volto amato della tv e della radio

Il 3 gennaio 2026, Monterchi ha perso una figura conosciuta e apprezzata, il professor Zichiccheri, noto anche come “Chìccheri”. La sua scomparsa improvvisa, avvenuta all’inizio dell’anno, ha suscitato grande tristezza nella comunità, che si è riunita ieri pomeriggio nella chiesa di San Simeone per rendergli l’ultimo saluto. La sua presenza ha lasciato un segno duraturo nel cuore di molti.

Monterchi (Arezzo), 3 gennaio 2026 – Stava evidentemente scritto che lui dovesse solo entrare nel 2026: nella mattinata di Capodanno è morto all’improvviso fra le mura di casa, lasciando incredula la comunità di Monterchi, che ieri pomeriggio nella chiesa di San Simeone ha dato l’ultimo saluto all’amato “Chìccheri”, divenuto poi anche il “ professor Zichiccheri ”. Aveva 75 anni, Luigi Nazzareni (così era al secolo) e l’affettuoso nomignolo che richiama al verso del gallo gli sarebbe stato affibbiato per l’abitudine che aveva di alzarsi molto presto. Personaggio di straordinaria simpatia e schiettezza conosciuto un po’ in tutta l’Alta Valle del Tevere, aveva un modo alquanto garbato di porsi con le persone: in paese, verrà ricordato anche come infaticabile volontario della locale Confraternita di Misericordia, per la quale era sempre disponibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

