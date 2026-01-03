Lada Samara T3 la sfida sovietica alla Dakar
La Lada Samara T3 rappresenta un esempio di sfida tecnica e culturale nel mondo delle competizioni rally raid. Sebbene il prototipo dotato di motore Porsche abbia partecipato alla Dakar con piloti di rilievo come Jacky Ickx, Hubert Auriol e Patrick Tambay, non è riuscito a conquistare la vittoria. Questa vettura testimonia l’impegno sovietico nel tentativo di competere ai massimi livelli nell’ambito delle corse off-road.
Il prototipo a motore Porsche, nonostante piloti come Jacky Ickx, Hubert Auriol e Patrick Tambay non vinse mai la gara ideata da Thierry Sabine. Nel 1985 Jean-Pierre Jabouille, ex pilota di Formula 1 e profondo conoscitore di tecnica e sviluppo, decide di dare vita a un progetto ambizioso insieme a Jean-Claude Guénard: costruire un prototipo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news
