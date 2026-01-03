L' Abruzzo fra le mete preferite per festeggiare Capodanno | una località sciistica si piazza sul podio

L'Abruzzo si conferma tra le mete più apprezzate dagli italiani per festeggiare il Capodanno 2026. Secondo una ricerca di Holidu, portale di prenotazioni di alloggi, questa regione si distingue tra le preferenze degli utenti, con alcune località sciistiche particolarmente popolari. La classifica, che include le 30 destinazioni più scelte, evidenzia l'interesse verso ambienti naturali e ambienti accoglienti per l’occasione di fine anno.

Tra sabato 3 e domenica 4 gennaio il meteo in Abruzzo è destinato a peggiorare: la pioggia caratterizzerà i prossimi giorni, con clima tipicamente invernale per l’Epifania. Non si escludono nevicate a bassa quota. @valentinafrato . . . Meteo Abruzzo Epifan - facebook.com facebook

#Meteo, aria artico-continentale in azione: severo crollo delle temperature in #Abruzzo dai monti alle coste x.com