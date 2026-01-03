LA VOLTA BUONA | CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO IL PRINCIPE DELLA TV

Da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio, su Rai1, torna “La Volta Buona”, il daily show condotto da Caterina Balivo. La prima settimana del 2026 sarà l’occasione per riprendere la routine quotidiana con nuovi incontri e approfondimenti. L’appuntamento è alle 14, per un momento di informazione e intrattenimento semplice e accurato, nel rispetto di una narrazione sobria e professionale.

Nuovo anno, nuove storie e un ritorno alla quotidianità. La prima settimana del 2026 di “ La Volta Buona “, il daily show condotto da Caterina Balivo, andrà in onda su Rai1 da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio alle 14.00. Nel giorno dell’Epifania, arriverà in studio Stefano De Martino, che la sera stessa in prime time su Rai1, condurrà Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia. Una programmazione che unirà memoria televisiva, intrattenimento e nuovi inizi. Si partirà con un omaggio a “Fantastico” nel giorno dell’anniversario della finalissima della prima edizione del 1980. Un salotto speciale riunirà protagonisti e testimoni di un’epoca iconica della TV italiana, tra immagini simbolo e ricordi condivisi. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO, IL PRINCIPE DELLA TV Leggi anche: LA VOLTA BUONA: CATERINA BALIVO ACCOGLIE STEFANO DE MARTINO, IL PRINCIPE DELLA TV Leggi anche: Caterina Balivo apre il 2026 con Stefano De Martino nel salotto di La Volta Buona La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Torna La Volta Buona con Caterina Balivo e Simon & the Stars per l'oroscopo del 2026 su Rai 1. Le anticipazioni; La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9); La Volta Buona, settimana speciale di fine anno su Rai 1: ospiti, bilanci e previsioni; La Volta Buona. Lory Del Santo imputata per diffamazione: aveva raccontato di aver subito molestie dal regista Sergio Leone. Coinvolta anche la conduttrice Caterina Balivo - Lory Del Santo è stata accusata di diffamazione aggravata per le affermazione fatte nel corso di interviste tv fatte nel 2024 - ilfattoquotidiano.it

La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9) - La conduttrice ha accolto nel suo salotto tanti ospiti per tirare le somme dell’anno che si sta concludendo ... dilei.it

La Volta Buona torna su Rai 1: ospiti e anticipazioni dal 5 al 9 gennaio 2026 - La Volta Buona torna su Rai 1 dal 5 al 9 gennaio 2026: omaggio a Fantastico, Stefano De Martino e tanti ospiti. lifestyleblog.it

Lorella Cuccarini F-Page. . Omaggio a Lorella nel programma "La volta buona" per i 60 anni e tante immagini con Pippo Baudo #lorellacuccarini #pippobaudo #fblifestyle - facebook.com facebook

Niente albero di #Natale nel programma Rai La Volta Buona. #CaterinaBalivo: "Non ci sono soldi" x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.