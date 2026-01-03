La vip così in strada con la figlia lontana dal solito glamour | praticamente irriconoscibile

Nel fine settimana a Los Angeles, un’attrice nota per il suo stile glamour è stata avvistata in una versione decisamente più semplice, lontana dai riflettori. Accompagnata dalla figlia, ha scelto un look sobrio e naturale, mostrando un lato meno appariscente rispetto al suo solito. Un’immagine che ha attirato l’attenzione, offrendo uno sguardo più autentico e rilassato sulla sua vita quotidiana.

Nel fine settimana a Los Angeles, lontano dai tappeti rossi e dai riflettori che l'hanno accompagnata per anni, l'attrice si è mostrata in una versione sorprendentemente semplice. L'attrice, 61 anni, è stata fotografata durante una breve uscita cittadina con un look essenziale che ha fatto il giro dei social, alimentando la curiosità dei fan abituati al suo glamour televisivo. Niente trucco, capelli scuri raccolti all'indietro e una tuta beige oversize: così l'ex protagonista di Desperate Housewives è apparsa quasi irriconoscibile. A completare l'outfit, un paio di occhiali da sole dal sapore retrò e sneakers grigie, nere e bianche, scelte che raccontano una normalità lontana dai set.

