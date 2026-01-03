La Turchia sostiene Maduro Usa accusati di banditismo

La Turchia ha espresso il suo sostegno a Nicolás Maduro, condannando gli Stati Uniti per quello che ha definito un atto di

Si muovono gli alleati del Venezuela di Maduro: Colombia, Iran, Russia, Turchia e Cuba condannano l'aggressione Usa - Gustavo Petro chiede la riunione d'emergenza di Onu e Organizzazione degli Stati americani. huffingtonpost.it

Venezuela: Turchia, 'a fianco di Caracas e del presidente Maduro' - La Turchia è al fianco del Venezuela e del suo presidente, Nicolás Maduro, di fronte all'aggressione degli Stati Uniti ... iltempo.it

