La Turchia sostiene Maduro Usa accusati di banditismo
La Turchia ha espresso il suo sostegno a Nicolás Maduro, condannando gli Stati Uniti per quello che ha definito un atto di
Il consigliere capo di Erdo?an ha qualificato l'attacco come un'azione illegale che richiede l'intervento della giustizia internazionale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Venezuela: Turchia, 'a fianco di Caracas e del presidente Maduro'
Leggi anche: Palazzo Chigi: l’Italia sostiene l’aspirazione democratica del popolo venezuelano, mai riconosciuto il regime di Maduro
