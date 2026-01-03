La trasferta di Afragola apre il girone di ritorno dell’Us Città di Fasano
Il girone di ritorno del campionato inizia con la trasferta dell’Us Città di Fasano ad Afragola, prevista domenica 4 gennaio. Questa partita segna l’apertura delle sfide di ritorno e rappresenta un momento importante per la squadra, che si prepara a confrontarsi con nuove opportunità e obiettivi nel prosieguo della stagione.
FASANO - La prima gara del 2026 coincide con il via ufficiale al girone di ritorno, che vedrà l’Us Città di Fasano impegnato domenica, 4 gennaio, in trasferta contro l’Afragolese. Fischio d’inizio alle ore 15 nello stadio “Luigi Moccia” di Afragola. La formazione biancazzurra, che vinse 2-0. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Gli Allentati Fasano organizzano la prima trasferta del 2026. TUTTI AD AFRAGOLA. Quota di iscrizione pullman 25€ Info e prenotazioni presso la sede o contattando i soliti - facebook.com facebook
