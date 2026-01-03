L’incendio di Crans-Montana evidenzia come la sicurezza negli spazi pubblici dipenda anche dal rispetto delle norme europee. La mancanza di misure adeguate può trasformare un incidente in tragedia, sottolineando l’importanza di regolamentazioni invisibili ma fondamentali. Queste norme garantiscono ambienti più sicuri, prevenendo situazioni di emergenza e tutelando la vita delle persone, anche quando le circostanze sembrano più semplici di quanto appaiano.

L’incendio nel locale di Crans-Montana a Capodanno non è stato solo una tragica fatalità, ma il risultato di una sequenza tristemente inesorabile: un ambiente chiuso e affollato, uno sviluppo rapidissimo del fuoco nella parte alta del locale, una saturazione immediata di fumo caldo, una corsa verso uscite insufficienti. Quando questi fattori si sommano, il margine di sopravvivenza si misura in secondi e in centimetri. Ed è proprio su quei secondi e su quei centimetri che le regole fanno la differenza, anche se normalmente non ce ne accorgiamo. L’Unione europea, spesso raccontata come una caricatura burocratica fatta di divieti inutili, regole assurde e moduli senza fine, non ha una “norma sui bar che non devono bruciare”. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La tragedia di Crans-Montana e l’importanza invisibile delle norme europee

Leggi anche: Crans-Montana, sicurezza antincendio nei locali svizzeri: norme, controlli e falle emerse dopo la tragedia

Leggi anche: Crans-Montana, la notte di Capodanno si trasforma in tragedia

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La tragedia di Crans-Montana, 40 morti e 119 feriti - Montana, dove è andato a fuoco il locale Costellation, ha provocato 40 morti e 119 feriti, tutti giovanissimi. corrieredellacalabria.it