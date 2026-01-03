Mike Flanagan, regista e produttore della serie tratta dalla Torre Nera di Stephen King, ha condiviso un aggiornamento con i fan. Ha sottolineato che il progetto è in uno stato avanzato di sviluppo, confermando l’impegno a portare avanti questa trasposizione televisiva. La serie rappresenta una priorità per il team, che lavora con attenzione per realizzare un prodotto fedele e di qualità, rispettando l’attesa degli appassionati della saga.

Il regista e produttore ha aggiornato i fan della saga scritta da Stephen King sostenendo che lo sviluppo dello show televisivo è a buon punto. La serie La Torre Nera, tratta dall'opera di Stephen King, sembra sia di nuovo in fase di sviluppo e vicina a ottenere il via libera alla produzione. Mike Flanagan, in una nuova intervista, ha infatti parlato dei progetti legati all'adattamento per il piccolo schermo della saga. L'aggiornamento del regista sulla serie Rispondendo alle domande del magazine Empire, Mike Flanagan è tornato a parlare della serie La torre nera che sta sviluppando insieme a Trevor Macy, suo partner tra le fila di Intrepid Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Torre Nera, Mike Flanagan: "Realizzare la serie è la nostra priorità"

