La Torre Nera Mike Flanagan | Realizzare la serie è la nostra priorità
Mike Flanagan, regista e produttore della serie tratta dalla Torre Nera di Stephen King, ha condiviso un aggiornamento con i fan. Ha sottolineato che il progetto è in uno stato avanzato di sviluppo, confermando l’impegno a portare avanti questa trasposizione televisiva. La serie rappresenta una priorità per il team, che lavora con attenzione per realizzare un prodotto fedele e di qualità, rispettando l’attesa degli appassionati della saga.
Il regista e produttore ha aggiornato i fan della saga scritta da Stephen King sostenendo che lo sviluppo dello show televisivo è a buon punto. La serie La Torre Nera, tratta dall'opera di Stephen King, sembra sia di nuovo in fase di sviluppo e vicina a ottenere il via libera alla produzione. Mike Flanagan, in una nuova intervista, ha infatti parlato dei progetti legati all'adattamento per il piccolo schermo della saga. L'aggiornamento del regista sulla serie Rispondendo alle domande del magazine Empire, Mike Flanagan è tornato a parlare della serie La torre nera che sta sviluppando insieme a Trevor Macy, suo partner tra le fila di Intrepid Pictures. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Mike Flanagan aggiorna sui progressi della serie TV La Torre Nera
Leggi anche: Carrie, una star confessa: "La serie di Mike Flanagan è perfetta per il mondo che stiamo vivendo"
La Torre Nera, Mike Flanagan: "Realizzare la serie è la nostra priorità" - Il regista e produttore ha aggiornato i fan della saga scritta da Stephen King sostenendo che lo sviluppo dello show televisivo è a buon punto. movieplayer.it
Mike Flanagan rifiuta di lasciare che il film La Torre Nera sia “l’ultima parola” sull’adattamento cinematografico delle opere di Stephen King. - Mike Flanagan promette che il film di La Torre Nera non sarà l’ultima parola: la nuova serie TV punta a riscattare l’opera di Stephen King. cinefilos.it
La Torre Nera, finalmente ci sono novità sulla serie tratta da Stephen King! - La serie tratta da La Torre Nera, guidata da Mike Flanagan, mostra concreti avanzamenti e punta a un ambizioso adattamento seriale. serial.everyeye.it
Si sta muovendo. Abbiamo molti script pronti, ed è la prima priorità". Con queste parole, Mike Flanagan ha aggiornato i fan sulla serie televisiva ispirata alla saga di Stephen King, La Torre Nera. In un’intervista concessa a Empire, il regista ha spiegato che il pr - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.