La Torre Guinigi in copertina tra i giardini più belli d’Europa

La Torre Guinigi, simbolo di Lucca, si distingue per il suo originale giardino in cima, con sette alberi di leccio secolari. Situata nel centro storico, questa torre di 45 metri rappresenta un esempio di architettura e natura integrati. La sua presenza affascina visitatori e cittadini, offrendo una vista unica sulla città e sui suoi giardini, tra i più belli d’Europa.

Lucca, 3 gennaio 2025 - Splendida e unica nel suo genere, con il suo elegante profilo che domina il centro storico di Lucca, la Torre Guinigi si innalza per 45 metri ed è sormontata da sette alberi secolari di leccio, riconosciuti come gruppo di alberi monumentali d’Italia. Un capolavoro architettonico e paesaggistico che continua, dopo secoli, a stupire e a ispirare studiosi, progettisti e visitatori di tutto il mondo. Il volume “ Jardins en couverture”, realizzato dallo studio di architettura francese ChartierDalix insieme allo studio paesaggistico Serp ed edito dal prestigioso Pavillon de l'Arsenal nell’ambito del programma FAIRE, propone un vero e proprio viaggio attraverso la convergenza tra paesaggio e architettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

