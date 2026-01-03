La torcia olimpica in città Percorrerà 4 chilometri Un maxischermo in piazza
Giovedì 8 gennaio, la torcia olimpica attraverserà Reggio Emilia, percorrendo 4 chilometri nel centro cittadino. L’evento sarà accompagnato da un maxischermo in piazza, permettendo alla comunità di seguire il passaggio della Fiamma. Prima di raggiungere gli stadi e le piste, questa tappa rappresenta un momento simbolico nel percorso che porta verso i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.
Prima di arrivare agli stadi e alle piste, la Fiamma Olimpica attraversa le città. E giovedi 8 gennaio toccherà anche Reggio, inserendo la città del Tricolore nel viaggio che accompagna l’Italia verso i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’accensione ufficiale a Olimpia, in Grecia, e l’arrivo in Italia a Roma lo scorso 4 dicembre, la fiaccola ha iniziato un lungo percorso che durerà in totale ben 63 giorni, fino alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio. Un percorso di oltre 12mila chilometri che attraverserà più di 300 comuni, farà tappa in 60 città e toccherà numerosi siti Unesco, questi ultimi con l’obiettivo di unire idealmente la storia e l’identità del Paese a quella della competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
