Giovedì 8 gennaio, la torcia olimpica attraverserà Reggio Emilia, percorrendo 4 chilometri nel centro cittadino. L’evento sarà accompagnato da un maxischermo in piazza, permettendo alla comunità di seguire il passaggio della Fiamma. Prima di raggiungere gli stadi e le piste, questa tappa rappresenta un momento simbolico nel percorso che porta verso i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Prima di arrivare agli stadi e alle piste, la Fiamma Olimpica attraversa le città. E giovedi 8 gennaio toccherà anche Reggio, inserendo la città del Tricolore nel viaggio che accompagna l’Italia verso i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dopo l’accensione ufficiale a Olimpia, in Grecia, e l’arrivo in Italia a Roma lo scorso 4 dicembre, la fiaccola ha iniziato un lungo percorso che durerà in totale ben 63 giorni, fino alla cerimonia inaugurale del 6 febbraio. Un percorso di oltre 12mila chilometri che attraverserà più di 300 comuni, farà tappa in 60 città e toccherà numerosi siti Unesco, questi ultimi con l’obiettivo di unire idealmente la storia e l’identità del Paese a quella della competizione sportiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La torcia olimpica in città. Percorrerà 4 chilometri. Un maxischermo in piazza

Leggi anche: Il percorso della torcia olimpica, da Roma a Milano per 12mila chilometri in 63 giorni

Leggi anche: La torcia olimpica illumina Prato: città in festa per il passaggio dei tedofori

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milano-Cortina, Mattarella accende la torcia olimpica: «Chiediamo una tregua per i Giochi, la pace è nel dna delle Olimpiadi» - 000 chilometri fino a Milano, dove il 6 febbraio 2026 avranno inizio i Giochi invernali Il presidente della ... leggo.it

Lecce accoglie la Torcia Olimpica: da via Leuca a Porta Napoli, ecco tutto il programma - Tutto pronto per il passaggio della fiamma dentro la città, domani, martedì 30 dicembre, che avverrà a partire dalle 18,10. lecceprima.it