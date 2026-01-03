La terra trema in Toscana | scosse in Valtiberina e sulla montagna pistoiese

Allerta sismica in Toscana: nelle ultime ore si sono registrate scosse sismiche nella Valtiberina e sulla montagna pistoiese. L’attività, monitorata dall’Ingv e dalla protezione civile regionale, evidenzia un inizio di 2026 caratterizzato da un aumento delle situazioni di instabilità sismica nella regione. La situazione resta sotto osservazione per garantire la sicurezza delle comunità locali e valutare eventuali sviluppi.

FIRENZE – La terra trema in Toscana, dalla dorsale appenninica pistoiese fino alla Valtiberina. Un inizio di 2026 caratterizzato da un'intensa attività sismica che sta tenendo in allerta i sismografi dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) e la protezione civile regionale. La scossa più significativa è stata registrata ieri sera (2 gennaio), alle 23,31, con epicentro nel comune di Sambuca Pistoiese. Il sisma, di magnitudo 3.1, è avvenuto a una profondità di circa 9 chilometri. L'evento è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale e in diversi comuni limitrofi della montagna pistoiese e del bolognese, svegliando molti residenti.

