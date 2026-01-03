la taglia da 50 milioni e il giallo della foto

Recenti ricostruzioni indicano che Nicolás Maduro sia stato arrestato in un’operazione condotta dalla Delta Force statunitense. La notizia, ancora da confermare ufficialmente, ha suscitato grande attenzione. La vicenda rimane al centro del dibattito internazionale, con vari dettagli che circolano sui social e sui media. La situazione, ancora in evoluzione, richiede attenzione per comprendere gli sviluppi futuri.

Si stanno moltiplicando le ricostruzioni relative all’ arresto di Nicolás Maduro. Il presidente del Venezuela è stato catturato grazie a un’operazione condotta da membri della Delta Force, l’unità d’élite delle forze speciali dell’esercito statunitense. I primi dubbi riguardano il luogo dove è avvenuto l'arresto. In base a quanto emerso nelle scorse ore, Maduro sarebbe stato prelevato dalle forze Usa mentre si trovava a bordo di un’automobile e stava rispondendo alle domande di alcuni giornalisti. Secondo la Cnn, invece, il numero uno di Caracas e la moglie sarebbero stati prelevati dalla loro camera da letto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

