La svolta del Biotecnopolo Bezzini evidenzia i ritardi Ma FdI celebra il risultato

La Fondazione Biotecnopolo ha recentemente acquisito il Medicine Research Center, segnando un passo importante per il polo di ricerca. Tuttavia, secondo Bezzini, è necessario accelerare le attività per recuperare i ritardi accumulati nel tempo. Mentre FdI celebra il risultato, l’obiettivo resta quello di promuovere uno sviluppo sostenibile e efficace del settore biotecnologico locale.

"Bene l'acquisto da parte della Fondazione Biotecnopolo del Medicine Research Center. Ora serve accelerare per recuperare i ritardi accumulati negli anni scorsi". Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Simone Bezzini commenta l'acquisizione dell'immobile del Mrc, fino a ieri proprietà della Fondazione Mps e in usufrutto a Toscana Life Sciences, destinato a diventare la sede della Fondazione Biotecnopolo a Siena. "E' un fatto positivo – sottolinea Bezzini – perché garantisce stabilità e prospettiva alla Fondazione Biotecnopolo, che può sviluppare progetti di ricerca nell'ambito delle scienze della vita, generando investimenti e occupazione qualificata.

