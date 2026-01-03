La sua auto è a Pian delle Fugazze ma Simone Dal Bon è sparito nel nulla

Simone Dal Bon, escursionista vicentino di Schio, è scomparso il 29 dicembre dopo essere stato visto a Pian delle Fugazze. Da allora, non si hanno più tracce di lui. La famiglia e le autorità sono impegnate nelle ricerche per ritrovarlo e fare luce sulla sua sparizione.

Simone Dal Bon, originario di Schio (Vicenza) è scomparso da cinque giorni. La sua auto è stata ritrovata a Pian delle Fugazze, al confine tra Veneto e Trentino. Da quel momento le ricerche si stanno concentrando in mont

