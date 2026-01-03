La sua auto è a Pian delle Fugazze ma Simone Dal Bon è sparito nel nulla

Simone Dal Bon, escursionista vicentino di Schio, è scomparso il 29 dicembre dopo essere stato visto a Pian delle Fugazze. Da allora, non si hanno più tracce di lui. La famiglia e le autorità sono impegnate nelle ricerche per ritrovarlo e fare luce sulla sua sparizione.

Dal 29 dicembre di Simone Dal Bon, escursionista vicentino originario di Schio, non si hanno più notizie. C’è solo un fatto certo: la sua macchina è stata ritrovata a Pian delle Fugazze, tra Trentino e Veneto e intorno a quest’area si stanno concentrando le ricerche, divise tra i due confini. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

sua auto 232 pianRicerche in corso con elicottero e unità cinofile, Simone Dal Bon &#232; scomparso dal 29 dicembre: ritrovata in montagna la sua auto. L'appello: "Vi chiediamo supporto" - Di Simone Dal Bon, 29 anni di Schio, non si hanno notizie ormai da giorni, dallo scorso 29 dicembre: e così dopo che le ricerche si sono concentrate fino ad ora perlopiù in ambient ... ildolomiti.it

