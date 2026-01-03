La strage di ragazzi Medico viareggino di nuovo in prima linea a coordinare i soccorsi

Il dottor Andrea Nicolini, medico di Viareggio e già responsabile del servizio emergenza-urgenza per la Versilia, Lucca e Massa, è tornato a coordinare i soccorsi a Crans Montana dopo la tragedia avvenuta la notte di Capodanno. La sua presenza è un segno della continuità e della professionalità nell’affrontare situazioni di emergenza di grande gravità.

C’è anche un medico viareggino, il dottor Andrea Nicolini, ex responsabile del servizio emergenza-urgenza per le aree della Versilia, Lucca e Massa, a coordinare la macchina dei soccorsi a Crans Montana, all’indomani dell’immane tragedia avvenuta la notte di Capodanno. In particolare la struttura che lui dirige dal 2024, vale a dire la Cross di Pistoia (struttura che opera per conto del Dipartimento nazionale di protezione civile per coordinare i soccorsi a livello nazionale) è stata chiamata per facilitare il ricovero negli ospedali italiani dei connazionali coinvolti in questa immane tragedia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La strage di ragazzi. Medico viareggino di nuovo in prima linea a coordinare i soccorsi Leggi anche: Strage di Crans-Montana, la Cross in prima linea: “Sette giovani in Italia. Gravissime le ustioni” Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il Niguarda in prima linea: 7 ragazzi trasportati a Milano, oggi altri arrivi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La strage di ragazzi. Medico viareggino di nuovo in prima linea a coordinare i soccorsi. La strage di ragazzi. Medico viareggino di nuovo in prima linea a coordinare i soccorsi - Andrea Nicolini a capo della Cross, struttura della Protezione civile "La situazione è grave, l’attenzione è massima: lavoriamo senza sosta. msn.com

Strage di Viareggio, pubblicate le motivazioni, “Pene confermate perché proporzionate alla tragedia” - Viareggio, 26 settembre 2025 – “L’attività economica merita tutela, ma questa tutela non può prevalere sulla tutela delle persone, dell’integrità fisica e dei beni di una moltitudine di cittadini”. lanazione.it

Viareggio, al via l'udienza per la perizia sul treno della strage - Ha preso il via alla Fiera di Lucca l'udienza per l'affidamento dell'incidente probatorio sul treno della strage Ferroviaria di Viareggio. avvenire.it

La polizia svizzera aggiorna i numeri della strage di Capodanno. Confermati i nomi.Tajani: “Speriamo che tra i ragazzi non identificati in ospedale ci sia qualche nostro connazionale”. Ancora sei i ricoverati senza nome in ospedale. La procuratrice: “ Le cifre s - facebook.com facebook

Una strage di ragazzi. Un dolore devastante. Una tragedia che poteva e doveva essere evitata. Tanta commozione. Tantissima rabbia perché se le norme di sicurezza, dettate anche dal buonsenso, venissero applicate, tanto orrore potrebbe essere scongiurat x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.