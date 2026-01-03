La strage di Crans-Montana nel bar ‘trasformato’ in discoteca | Vie di fuga bloccate non funzionava l’impianto anti-incendio

La tragedia di Crans-Montana si è verificata in un bar trasformato in discoteca, dove sono state segnalate vie di fuga bloccate e un impianto anti-incendio non funzionante. Jacques e Jessica Moretti sono attualmente indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. L’incidente ha evidenziato problematiche sulla sicurezza e sulla conformità delle strutture pubbliche.

Crans-Montana – Jacques e Jessica Moretti sono indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Marito e moglie francesi devono rispondere della strage di Capodanno al Constellation, uno dei loro tre locali a Crans-Montana. Sono chiusi in casa. Davanti al palazzo c’è fissa una pattuglia della polizia. Giorno e notte, fin dalle prime ore dopo il terribile rogo. Un incendio devastante che “potrebbe essere partito dall’accensione di candele scintillanti su alcune bottiglie di champagne poste troppo vicino al soffitto ricoperto di materiale fonoassorbente, ma non ignifugo, che avrebbe innescato un rapido sviluppo delle fiamme”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La strage di Crans-Montana nel bar ‘trasformato’ in discoteca: “Vie di fuga bloccate, non funzionava l’impianto anti-incendio” Leggi anche: Strage di Crans-Montana, cos’è il flashover che può aver trasformato l’incendio in strage Leggi anche: Strage di Crans-Montana, nel lounge bar Le Constellation molto legno e una sola via di fuga La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Strage Crans-Montana, chi sono i proprietari del bar Le Constellation; Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Jacques e Jessica Moretti: i ristoratori francesi del bar di Crans-Montana colpito dall’incendio di Capodanno; Crans-Montana, strage di Capodanno: “Si indaga per omicidio, incendio e lesioni”. La strage di Crans-Montana nel bar ‘trasformato’ in discoteca: “Vie di fuga bloccate, non funzionava l’impianto anti-incendio” - Visura camerale del Constellation: c’è la licenza per ristorazione e vendita di bevande, non risulta l’a ... quotidiano.net

Strage di Crans-Montana – La pm conferma: “Fuoco partito da alcune candele”. L’ambasciatore: “C’erano altre uscite ma ostruite dalle fiamme” - La procuratrice: 'Fuoco partito da candele scintillanti sullo champagne' che hanno innescato un flashover ... ilfattoquotidiano.it

Strage a Crans-Montana, cosa non torna: il sovraffollamento, l'unica uscita, le complicazioni per la fuga e le pagine social chiuse - Dopo il devastante incendio scoppiato in un bar della località sciistica di Crans- ilmessaggero.it

Strage di Crans-Montana, le lacrime in diretta del giornalista Guy Chiappaventi – VIDEO - facebook.com facebook

Il punto sulla strage di Crans-Montana. Il bilancio ufficiale resta di 40 morti e 119 feriti. L’ipotesi principale resta l’innesco accidentale legato all’uso di dispositivi pirotecnici da interno durante i festeggiamenti x.com

