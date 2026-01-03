La storia Perché Trump ha attaccato il Venezuela | le prime minacce le pressioni economiche e le accuse di narcotraffico

L’intervento militare contro il Venezuela si inserisce in un contesto di tensioni e conflitti iniziati durante l’amministrazione Trump. Le prime minacce, le pressioni economiche e le accuse di narcotraffico sono stati strumenti utilizzati per influenzare la situazione politica nel paese. Questo episodio rappresenta l’evoluzione di una contrapposizione che ha radici profonde e che ha segnato le relazioni internazionali in quegli anni.

L'attacco missilistico contro il Venezuela rappresenta l'ultimo e più grave capitolo di una contrapposizione che affonda le sue radici negli anni della presidenza di Donald Trump. Il leader repubblicano ha infatti trasformato il governo di Nicolás Maduro in uno dei principali bersagli della politica estera statunitense in America Latina, adottando una strategia di aperta ostilità politica, economica.

