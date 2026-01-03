La spy story in Comune Una denuncia

Una vicenda inquietante interessa il Comune di Cisliano, coinvolgendo un funzionario che ha scoperto, a sua insaputa, un'ulteriore richiesta di certificato del casellario giudiziale avvenuta nel settembre 2024. L'episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela dei dati personali all’interno dell’ente, portando alla luce una possibile attività illecita. La vicenda è attualmente oggetto di indagini e richiama l’attenzione sulla necessità di garantire trasparenza e protezione delle informazioni

Un episodio ancora avvolto dal mistero scuote il Comune di Cisliano. Un funzionario dell'ente ha scoperto che nel settembre 2024 qualcuno avrebbe richiesto, a sua insaputa e utilizzando il suo nome, un certificato del casellario giudiziale. Un comportamento che, se confermato, rientrerebbe tra quelli sanzionati dal codice penale, che punisce chi si procura con inganno il certificato penale altrui o ne fa un uso diverso da quello consentito dalla legge. "La risposta della Procura – commenta il funzionario – è giunta in meno di 24 ore all'ufficio protocollo e non è mai stata trasmessa all'ufficio richiedente né inserita nel mio fascicolo personale".

