La sottomissione a chi giura sul Corano

L'atto di giurare sul Corano, come nel caso di Zohran Mamdani a New York, sta suscitando discussioni sulla sua possibile diffusione anche in Europa e Italia. Questa pratica rappresenta un gesto di rispetto e riconoscimento delle tradizioni religiose, sollevando interrogativi sul rispetto delle diversità culturali e sulla neutralità delle istituzioni pubbliche. La questione invita a riflettere sulle modalità di rappresentanza e integrazione in contesti multilaterali.

L'immagine di un sindaco che giura sul Corano, come avvenuto a New York con Zohran Mamdani, potrebbe presto diventare la normalità anche in Europa e in Italia. Mamdani non è né il primo sindaco musulmano di una grande città occidentale né il primo a giurare sul Corano ma la sua scelta rappresenta per varie motivazioni un punto di svolta. Prima di lui già a Londra, Rotterdam e altre città olandesi erano stati eletti primi cittadini islamici mentre il ministro dell'Interno britannico laburista, Shabana Mahmood, ha giurato sul Corano dichiarando che "l'Islam è ciò che la guida in tutto". Mamdani ha però fatto un passo ulteriore poiché New York non è una città qualsiasi ma è il luogo dell'11 settembre dove il terrorismo islamico ha causato migliaia di vittime.

Mamdani giura sul Corano: 'Dimostrerò che la sinistra sa governare' - asiatica di New York, fa la storia anche giurando sul Corano nella più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. ansa.it

Mamdani giura sul Corano, bagno di folla a New York - La cerimonia piena di messaggi di inclusione, con rappresentanti di tutte le religioni e le etnie: “Si apre una nuova era per la città” ... repubblica.it

Il giuramento del nuovo sindaco di New York Zohran Mamdani sul Corano, nella città vittima del terrorismo islamico, è la sottomissione dell’Occidente che chiede di rimuovere i simboli cristiani per la laicità ma accetta un sindaco che giura sul libro che predica - facebook.com facebook

