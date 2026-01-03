La sottomissione a chi giura sul Corano

Da ilgiornale.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'atto di giurare sul Corano, come nel caso di Zohran Mamdani a New York, sta suscitando discussioni sulla sua possibile diffusione anche in Europa e Italia. Questa pratica rappresenta un gesto di rispetto e riconoscimento delle tradizioni religiose, sollevando interrogativi sul rispetto delle diversità culturali e sulla neutralità delle istituzioni pubbliche. La questione invita a riflettere sulle modalità di rappresentanza e integrazione in contesti multilaterali.

L'immagine di un sindaco che giura sul Corano, come avvenuto a New York con Zohran Mamdani, potrebbe presto diventare la normalità anche in Europa e in Italia. Mamdani non è né il primo sindaco musulmano di una grande città occidentale né il primo a giurare sul Corano ma la sua scelta rappresenta per varie motivazioni un punto di svolta. Prima di lui già a Londra, Rotterdam e altre città olandesi erano stati eletti primi cittadini islamici mentre il ministro dell'Interno britannico laburista, Shabana Mahmood, ha giurato sul Corano dichiarando che "l'Islam è ciò che la guida in tutto". Mamdani ha però fatto un passo ulteriore poiché New York non è una città qualsiasi ma è il luogo dell'11 settembre dove il terrorismo islamico ha causato migliaia di vittime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

la sottomissione a chi giura sul corano

© Ilgiornale.it - La sottomissione a chi giura sul Corano

Leggi anche: Mamdani giura sul Corano. La Lega: "Si stanno prendendo l'Occidente da dentro"

Leggi anche: Mamdani nuovo sindaco di New York: giura sul Corano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il cocco della sinistra dem Mamdani giura da sindaco usando il Corano.

sottomissione giura coranoLa sottomissione a chi giura sul Corano - Mamdani non è né il primo sindaco musulmano di una grande città occidentale né il primo a giurare sul Corano ma la sua scelta rappresenta per varie motivazioni un punto di svolta ... msn.com

sottomissione giura coranoMamdani giura sul Corano: 'Dimostrerò che la sinistra sa governare' - asiatica di New York, fa la storia anche giurando sul Corano nella più grande comunità ebraica del mondo fuori da Israele. ansa.it

sottomissione giura coranoMamdani giura sul Corano, bagno di folla a New York - La cerimonia piena di messaggi di inclusione, con rappresentanti di tutte le religioni e le etnie: “Si apre una nuova era per la città” ... repubblica.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.