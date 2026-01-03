La sostituzione di 220 pali Atm costa 4 milioni

La sostituzione di 220 pali Atm a Milano comporta un investimento di circa 4 milioni di euro. La presenza di numerosi pali di trazione elettrica deteriorati, piegati o rotti influisce sulla qualità e sicurezza del servizio di trasporto pubblico. Un intervento necessario per garantire l’efficienza e l’affidabilità delle infrastrutture, migliorando le condizioni operative e la sicurezza dei mezzi e degli utenti.

Troppi pali di trazione elettrica per i mezzi pubblici milanesi ammalorati, piegati, rotti o in cattive condizioni. Il Comune ha chiesto all' Atm di correre ai ripari e predisporre un Piano ad hoc per sostituire i pali ormai inutilizzabili, stanziando una cifra considerevole. In una determina dell'Area Strategie Innovative per i Trasporti di Palazzo Marino, si legge che "al fine di dare attuazione agli obiettivi di miglioramento delle infrastrutture di trasporto pubblico dell'amministrazione comunale, condividendo le necessità di interventi manutentivi straordinari, in forza del contratto di servizio di trasporto pubblico, il Comune ha richiesto ad Atm di predisporre il progetto di fattibilità tecnico economica dell'intervento " Manutenzione straordinaria sostegni rete aerea urbana – sostituzione pali ammalorati "".

