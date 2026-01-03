Recentemente, si è discusso di una presa di posizione dell’assessore Jacopo Madau di Sesto Fiorentino riguardo all’ingresso di Solomon nel club viola, con affermazioni che hanno sollevato polemiche. La questione riguarda le opinioni sulla presenza di calciatori ebrei nel contesto sportivo locale, evidenziando un dibattito più ampio sulle tematiche di inclusione e discriminazione nel calcio italiano.

L’assessore di Sesto Fiorentino, Jacopo Madau, contesta l’arrivo di Solomon nel club viola: «Non è il benvenuto e non può rappresentare né la città né la squadra». La ragione sarebbe l’appoggio a Netanyahu. «Non sei benvenuto a Firenze». La genialata questa volta è frutto della mente di un personaggio noto in tutte le cancellerie internazionali, che terranno certamente conto del suo pronunciamento: l’assessore di Sesto Fiorentino alla Cultura, al Lavoro e alle Politiche giovanili, Jacopo Madau. Il suo bersaglio è il giocatore israeliano Manor Solomon, acquistato dalla Fiorentina per rinforzare la squadra che non è messa troppo bene. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra inclusiva vuol cacciare i calciatori ebrei

Leggi anche: "Globalizzare l'intifada vuol dire uccidere gli ebrei". Il messaggio dei tifosi dopo la strage di Sydney

Leggi anche: Disastro Fiorentina: cacciare Palladino è stato come cacciare Radice trent’anni fa (finirono in Serie B)

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La sinistra inclusiva vuol cacciare i calciatori ebrei.

Il 2025 di Cernusco Possibile in pillole Un anno ricco di progetti e iniziative per costruire una città più inclusiva, sostenibile e partecipata. Cernusco Possibile e Alleanza Verdi e Sinistra esprimono da giugno l'assessora Debora Comito (Educazione e istru - facebook.com facebook