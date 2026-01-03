La sicurezza nei locali pubblici italiani nasce da errori mai dimenticati

La sicurezza nei locali pubblici italiani è spesso influenzata da errori storici e lezioni non ancora apprese. L’incidente di Crans-Montana, dovuto a materiali inadeguati come le spugne antirumore non ignifughe, evidenzia l’importanza di rispettare le normative di sicurezza. Comprendere queste esperienze passate è fondamentale per migliorare le misure di tutela e prevenzione, garantendo ambienti più sicuri per tutti.

La tragedia di Crans-Montana, con le foto di quel soffitto coperto da una comune spugna antirumore, di quelle che si usano in sala di registrazione per abbattere gli echi ma che sono del tutto inadatte ai locali di pubblico spettacolo perché tutt'altro che ignifughe, ha acceso in molti di noi un campanello di allarme rispetto alle norme in vigore all'estero. In Italia, purtroppo, le tragedie del passato (il Cinema Statuto e la finale di Champions League a Torino, il concerto di Sfera Ebbasta a Corinaldo) hanno dato forma a una disciplina articolata che, peraltro, non mancava di spunti ben precisi già nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), varato nel 1931.

