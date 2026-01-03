La seggiovia si blocca | evacuata un' ottantina di persone

Sabato 3 gennaio, una seggiovia a due posti che collega Ces a Malga Valcigolera ha subito un blocco, coinvolgendo circa ottanta persone. L’incidente ha reso necessario l’intervento di emergenza per evacuare i passeggeri in sicurezza. La situazione, seppur imprevista, si è risolta senza conseguenze gravi, sottolineando l’importanza delle misure di sicurezza e della prontezza delle squadre di intervento in questi casi.

Seggiovia si blocca con 160 persone a bordo: i soccorsi tra i 1600 e i 1900 metri di quota - Poco dopo le 12 di sabato 3 gennaio il personale della società degli impianti di risalita della Ski Area San Martino di Castrozza ... msn.com

Trentino, 160 sciatori bloccati sulla seggiovia per un guasto all'impianto - Sono 160 le persone rimaste bloccate sulla seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera nella Ski Area San Martino di Castrozza in ... msn.com

Bloccati nel vuoto: il vento ferma la seggiovia, paura tra gli sciatori - facebook.com facebook

Blocco della seggiovia a San Martino: 160 persone evacuate in sicurezza grazie al soccorso alpino e ai vigili del fuoco. #Trentino #Trento #Cronaca #Inevidenza x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.