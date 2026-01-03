La seggiovia si blocca | evacuata un' ottantina di persone

Sabato 3 gennaio, una seggiovia a due posti che collega Ces a Malga Valcigolera ha subito un blocco, coinvolgendo circa ottanta persone. L’incidente ha reso necessario l’intervento di emergenza per evacuare i passeggeri in sicurezza. La situazione, seppur imprevista, si è risolta senza conseguenze gravi, sottolineando l’importanza delle misure di sicurezza e della prontezza delle squadre di intervento in questi casi.

Una giornata, quella di sabato 3 gennaio, che un’ottantina di persone non dimenticherà di certo. Si tratta del gruppone rimasto coinvolto in un blocco della seggiovia a due posti che da Ces arriva a Malga Valcigolera. Ad allertare il 112 intorno a mezzogiorno il personale della società degli. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

