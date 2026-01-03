La Salernitana riparte da Siracusa grinta Raffaele | Abbiamo più consapevolezza

La Salernitana si prepara a riprendere il campionato da Siracusa, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione. La partita si svolgerà domenica 4 gennaio alle 14.30, con il risultato del Catania già noto. Raffaele, tecnico della squadra, ha sottolineato un aumento di consapevolezza tra i giocatori, elemento che potrebbe fare la differenza nel proseguo della stagione.

Si riparte da Siracusa. La Salernitana scenderà in campo domenica 4 gennaio alle ore 14.30 e conoscerà già il risultato del Catania, che alle ore 12.30 inaugurerà il proprio girone di ritorno, ospite del Foggia. Raffaele ha ricevuto tre giocatori nuovi: Carriero, Berra e Arena.

Buon 2026, popolo granata! Che il nuovo anno porti orgoglio, passione e tante gioie da vivere insieme, sempre con la sciarpa al collo e il cuore pieno di Salernitana. Buone Feste a tutti gli ultras, i tifosi, le famiglie granata: si riparte più forti di prima. Forz - facebook.com facebook