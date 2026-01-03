La Russia non ha più la capacità di reclutare soldati senza pagare un prezzo interno

Negli ultimi anni, si è spesso sottolineato il potenziale militare della Russia e le sue capacità di reclutamento. Tuttavia, le dinamiche interne e le sfide economiche stanno influenzando la disponibilità di forze armate. Oggi, è evidente che Mosca non può più contare su reclutamenti senza affrontare conseguenze interne significative, sollevando dubbi sulla sostenibilità a lungo termine delle sue strategie militari.

Da anni gli analisti geopolitici che un tempo lodavano Putin ci hanno raccontato che la Russia avrebbe vinto la guerra in Ucraina perché aveva uno degli eserciti più potenti del mondo, più mezzi, più spazio, più esperienza militare. Quando l’invasione è cominciata, questa sicurezza si è scontrata con la realtà. L’esercito ucraino non è crollato. Ha resistito grazie a una difesa capillare fatta di trincee, uso intelligente dei droni e una capacità di adattarsi rapidamente a una guerra molto diversa da quella prevista da Mosca. Quella che doveva essere un’operazione rapida si è trasformata in un conflitto lungo e logorante che dura da quasi quattro anni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

