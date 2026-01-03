Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, che sabato 3 gennaio ha inizio ancora una volta con la dimostrazione della grande alchimia tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il padrone di casa l’ha accolta al meglio, estasiato dal suo look, per poi divertirsi a La Ruota del Tempo. Gerry Scotti punzecchia Salvini. La regolare dinamica de La Ruota della Fortuna vuole che lo show si apra con La Ruota del Tempo, che vede i concorrenti alle prese con una prima frase, per poi ascoltare una curiosità raccontata da Samira Lui. Nella puntata del 3 gennaio la co-conduttrice ci ha spinti nell’ antico Egitto. Un po’ di confusione iniziale con le date, tra 2850 e 2580 a. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Salvini: battuta sul Ponte che non si realizza

