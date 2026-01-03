La Ruota della Fortuna Gerry Scotti su Salvini | battuta sul Ponte che non si realizza
Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, che sabato 3 gennaio ha inizio ancora una volta con la dimostrazione della grande alchimia tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il padrone di casa l’ha accolta al meglio, estasiato dal suo look, per poi divertirsi a La Ruota del Tempo. Gerry Scotti punzecchia Salvini. La regolare dinamica de La Ruota della Fortuna vuole che lo show si apra con La Ruota del Tempo, che vede i concorrenti alle prese con una prima frase, per poi ascoltare una curiosità raccontata da Samira Lui. Nella puntata del 3 gennaio la co-conduttrice ci ha spinti nell’ antico Egitto. Un po’ di confusione iniziale con le date, tra 2850 e 2580 a. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si complimenta da solo: battuta spinta a Samira
Leggi anche: La Ruota dei Campioni, lo speciale de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti in prima serata su Canale 5
La Ruota della Fortuna, il colpaccio di Capodanno: Gerry Scotti sfiora il 30% e riscrive la sfida degli ascolti; La ruota della fortuna: I Fortuna Five, la band de La Ruota della Fortuna Video; La Ruota della Fortuna, colpaccio di fine anno e Gerry Scotti provoca Samira Lui: C'è qualcuno che ti bacia?; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa un importante annuncio di inizio anno: “Chissà quando finiremo”.
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Salvini: battuta sul Ponte che non si realizza - Gerry Scotti si lascia andare a una punzecchiata al vicepremier Salvini: la risposta a Samira Lui fa sorridere ... dilei.it
La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti spaventa De Martino: “Sarà una lunga stagione, chissà…”, l'annuncio di Capodanno - Gerry Scotti spiazza tutti con l'annuncio fatto nella puntata de La Ruota della Fortuna del 1° gennaio 2026, si prevede una stagione lunga per il quiz ... libero.it
La Ruota della Fortuna, Samira perde l’orecchino e Gerry Scotti si commuove per Passaparola - A condurre la gara è il fortunatissimo Fabio che però dopo aver superato i 10mila euro di montepremi perde tutto. dilei.it
A La Ruota della Fortuna Nicola sbaglia le prime due risposte e indovina la terza alla Ruota delle Meraviglie il premio massimo. Mediaset non si è fermata neanche all’ultimo dell’anno. - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.