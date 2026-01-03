La ristrutturazione i pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco | cosa c' è nell' inchiesta su Crans-Montana | Ecco le foto dell' incendio che divampa | la ragazza col casco e le scintille

Un incendio ha interessato il locale «Le Costellation» a Crans-Montana, recentemente ristrutturato. L'inchiesta si concentra sui pannelli fonoassorbenti coinvolti e sulle misure di sicurezza, come estintori e uscite di emergenza. Le foto dell'incendio mostrano una scena intensa, con scintille e una ragazza con casco presente sul luogo. Potrebbero emergere responsabilità legate alla sicurezza e alla qualità dei materiali utilizzati durante i lavori di rinnovo.

Ristrutturazioni, caldaie, pannelli solari: c'è l'ok per le case green | Cosa cambia - Dopo oltre due anni di trattative, la direttiva europea sulle "case green" ottiene il via libera finale. ilgiornale.it

I lavori di ristrutturazione, i pannelli fonoassorbenti che hanno preso fuoco: cosa c'è nell'inchiesta sulla strage di Crans-Montana. «La scala venne ridotta da tre a un solo metro» x.com

I tronchi sono stati trasformati in pannelli edili e utilizzati per la ristrutturazione dello Stadio del Fondo in Val di Fiemme dove si disputerà anche la Combinata Nordica - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.