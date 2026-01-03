La resilienza Nato passa dal dominio cognitivo Ecco come

La resilienza della Nato si fonda non solo sulla forza militare, ma anche sulla capacità di gestire le sfide sul piano cognitivo ed epistemico. Questa dimensione, cruciale per mantenere stabilità e adattabilità, permette all’Alleanza di affrontare efficacemente le minacce moderne, che spesso si manifestano attraverso aspetti informativi e psicologici. Scopri come il dominio cognitivo rappresenti un elemento chiave della resilienza Nato nell’attuale scenario globale.

La resilienza dell’Alleanza, oggi, oltre alla capacità militare convenzionale, sta nella capacità di reggere l’urto sul piano cognitivo, epistemico. I due Chief Scientist Research Report della Naro dedicati alla resilienza e alla guerra cognitiva lo affermano con chiarezza: la sicurezza collettiva passa dall’integrazione tra preparazione civile, capacità militare e dominio cognitivo. Nelle strutture organizzative, lessicali e dottrinarie dell’Alleanza, la resilienza resta un concetto operativo. Significa prepararsi, resistere, rispondere e recuperare rapidamente da shock di natura militare e non militare. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La resilienza Nato passa dal dominio cognitivo. Ecco come Leggi anche: Dal dominio cognitivo a quello cibernetico. L’italia sotto attacco ibrido nel dossier Crosetto Leggi anche: Disturbo cognitivo lieve: il cervello rilancia. Uno studio dimostra la resilienza cerebrale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. La resilienza Nato passa dal dominio cognitivo. Ecco come - La resilienza dell’Alleanza, oggi, oltre alla capacità militare convenzionale, sta nella capacità di reggere l’urto sul piano cognitivo, epistemico. formiche.net

