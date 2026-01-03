La ragazza col casco | così è scoppiato l’inferno Crans-Montana le nuove immagini prima della tragedia FOTO

3 gen 2026

Nuove immagini diffuse dal Daily Mail mostrano i momenti immediatamente precedenti all’incendio nel locale sotterraneo Le Constellation a Crans-Montana, avvenuto la notte di Capodanno. Queste fotografie forniscono dettagli importanti sulla sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia, offrendo uno sguardo più approfondito sulle circostanze che hanno caratterizzato quei momenti cruciali.

– Nuove fotografie diffuse dal Daily Mail documentano con grande precisione i momenti immediatamente precedenti al grave incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana, all’interno del locale sotterraneo Le Constellation. Gli scatti, realizzati dal 19enne Ferdinand Du Beaudiez, mostrano l’istante in cui nel seminterrato affollato inizia a svilupparsi il primo focolaio, mentre centinaia di giovani stanno ancora celebrando l’arrivo del nuovo anno. “La ragazza col casco: così è scoppiato l’inferno”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

