La raccolta dei rifiuti paralizzata dal traffico cittadino

Durante le festività, alcune aree di Lecco hanno riscontrato ritardi nella raccolta dei rifiuti a causa del traffico cittadino. Sono state ricevute segnalazioni riguardo a questa situazione, che ha temporaneamente rallentato il servizio di smaltimento. La situazione viene monitorata per garantire una pronta soluzione e ripristinare il regolare funzionamento del servizio di raccolta.

Traffico di rifiuti: chiuse le indagini per 15 persone - L’operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma era scattata lo scorso febbraio. rainews.it

Rieti, rifiuti: due nuovi impianti per raccolta e trattamento - «Viterbo non può continuare a sostenere da sola la raccolta dei rifiuti di tutto il Lazio e le province non ci hanno aiutato indicando siti per le discariche». ilmessaggero.it

Raccolta rifiuti Si ricorda, come da calendario, che domani venerdì 2 gennaio verrà ritirato il secco e sabato 3 gennaio il vetro Dalla settimana prossima si riprenderà come sempre. Il Sindaco - facebook.com facebook

