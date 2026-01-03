La raccolta dei rifiuti paralizzata dal traffico cittadino
Durante le festività, alcune aree di Lecco hanno riscontrato ritardi nella raccolta dei rifiuti a causa del traffico cittadino. Sono state ricevute segnalazioni riguardo a questa situazione, che ha temporaneamente rallentato il servizio di smaltimento. La situazione viene monitorata per garantire una pronta soluzione e ripristinare il regolare funzionamento del servizio di raccolta.
In questi giorni di festività sono pervenute alcune segnalazioni in merito al mancato ritiro di rifiuti in alcune zone della città di Lecco. Come testimoniato dalle foto ricevute, la mancata raccolta dell'immondizia non si limita solamente ai cestini sparsi per tutta la città ma si estende anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
