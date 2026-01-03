La Provincia di Sondrio lancia una scuola di pubblica amministrazione

La Provincia di Sondrio ha avviato una scuola di pubblica amministrazione, volta a promuovere il reclutamento e la formazione di nuove professionalità. L’iniziativa mira a rafforzare il capitale umano dell’ente, garantendo competenze aggiornate e qualità dei servizi offerti ai cittadini. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione locale.

Un'academy formativa per favorire il reclutamento e la formazione di nuove professionalità: a lanciarla, la Provincia di Sondrio, molto attenta a investire sulla qualità dei suoi dipendenti.“Per quanto riguarda il personale - ha sottolineato Sabrina Giudici, dirigente del settore Affari generali. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - La Provincia di Sondrio lancia una scuola di pubblica amministrazione Leggi anche: Stipendi pubblica amministrazione, la spesa pubblica arriva a 132 miliardi di euro Leggi anche: Scuola, famiglia, società di fronte al disagio giovanile in provincia di Sondrio La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. La Provincia di Sondrio lancia una scuola di pubblica amministrazione. Scuola, avvio in salita: tante rinunce dei prof, rebus Dad e trasporti - Effetto Olimpiadi invernali: per i precari difficile trovare appartamenti in affitto Sondrio, 6 settembre 2024 – Dopo i ... ilgiorno.it La Provincia di Sondrio di sabato 3 gennaio 2026 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Sondrio - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/ - facebook.com facebook

