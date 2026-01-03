La prossima settimana gioca Jannik Sinner! Sfida ad Alcaraz | orario tv streaming

La prossima settimana, Jannik Sinner tornerà in campo in un match di esibizione contro Carlos Alcaraz, previsto per sabato 10 gennaio alle 8 del mattino. L’evento rappresenta un'occasione per assistere al debutto stagionale dell’azzurro, che verrà trasmesso in diretta streaming e in televisione. Ecco tutte le informazioni su orario, modalità di visione e dettagli dell’incontro.

Manca una settimana esatta all’esordio stagionale, seppur in gara non ufficiale, di Jannik Sinner: l’azzurro affronterà nel match d’esibizione, in calendario sabato 10 gennaio, a partire dalle ore 8.00 italiane, alla Incheon Inspire Arena di Seul (Corea del Sud), lo spagnolo Carlos Alcaraz. In Corea del Sud arriverà il primo incrocio stagionale tra i primi due tennisti del ranking ATP, che hanno fatto la scelta comune di non disputare tornei ufficiali prima degli Australian Open 2026, rimandando l’esordio direttamente al torneo del Grand Slam in programma a Melbourne da domenica 18 gennaio. La diretta tv di Sinner-Alcaraz, incontro d’ esibizione a Seul, sarà fruibile su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, Sky Go, NOW, infine la Diretta Live testuale del match d’esibizione sarà assicurata da OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

