La Promessa anticipazioni 4 gennaio | Manuel rinuncia all’Italia e resta con la famiglia

Nella puntata del 4 gennaio della soap spagnola, Manuel, sconvolto dalla perdita di Jana, considera di lasciare l’Italia per riunirsi con la famiglia. Tuttavia, le insistenze di Don Alonso lo convincono a rimanere. Questa anticipazione offre uno sguardo sulle tensioni e le decisioni che caratterizzeranno l’episodio, evidenziando i temi di dolore e le scelte personali che influenzano i protagonisti.

Ecco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Il dolore per la morte di Jana spinge Manuel a voler fuggire, ma le suppliche di Don Alonso lo fermano. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica, e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: L'arrivo inatteso di Antonio mette Candela in allarme.

