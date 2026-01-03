la prima volta in gigante di camille rast a kranjska gora della mea ancora in top10 goggia rimonta

Camille Rast ottiene la sua prima vittoria a Kranjska Gora, dopo aver conquistato tre secondi posti consecutivi. Della Mea si mantiene tra i primi dieci, mentre Goggia effettua una rimonta significativa. Questo risultato segna un momento importante nella stagione delle competizioni di sci alpino.

Dopo tre secondi posti consecutivi, Camille Rast si sblocca in questa stagione e centra la prima vittoria. Un successo, però, che non arriva nel suo amato slalom, ma in gigante a Kranjska Gora ed è il primo della carriera nella specialità per la svizzera, il terzo in generale in Coppa del Mondo. Rast aveva già chiuso in testa la prima manche ed è riuscita a reggere la pressione nella seconda, respingendo la rimonta di un arrembante Julia Scheib, che sale ancora sul podio e ottiene punti pesantissimi in ottica classifica di specialità. Sul podio ci sale anche l’american Paula Moltzan, mentre per l’Italia arriva un’altra Top-10 di Lara Della Mea, mentre Sofia Goggia si è resa protagonista di un’eccellente rimonta dopo un’opaca prima manche. 🔗 Leggi su Oasport.it

