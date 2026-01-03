La Polizia Penitenziaria porta doni ai bambini ricoverati nel reparto oncoematologico

Anche quest’anno, la Polizia Penitenziaria di Rimini ha visitato il reparto di oncoematologia dell’ospedale “Infermi,” portando doni ai bambini ricoverati. Questa tradizione rappresenta un momento di vicinanza e solidarietà, rafforzando il rapporto tra le forze dell’ordine e la comunità. L’iniziativa mira a portare un po’ di conforto e speranza ai piccoli pazienti durante un periodo difficile.

Come da tradizione, anche quest'anno, il Reparto di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Rimini ha rinnovato il proprio impegno solidale recandosi presso il reparto di oncoematologia dell'ospedale "Infermi" di Rimini. La delegazione, guidata dal comandante dirigente di Polizia.

